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Париж тонет в мусоре
Все дело в том, что к участию в протестах против пенсионной реформы почти две недели назад присоединились работники мусороперерабатывающих заводов. Теперь свалки забиты отходами, во многих районах города мусор из контейнеров не вывозят уже неделю. Парижане недовольны. Власти обеспокоены возможными последствиями для здоровья жителей.
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