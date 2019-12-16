Париж в ожидании новых протестов

В столице Франции вновь неспокойно. Париж готовится к очередным забастовкам. Сегодня на улицы города выйдут работники транспортной сферы в знак протеста против повышения цен на дизель для грузовиков и конкуренции со стороны иностранных дальнобойщиков. Акции пройдут на фоне



всеобщей забастовки против пенсионной реформы, продолжающейся уже две недели. Власти Франции призывают профсоюзы не блокировать транспорт в период рождественских праздников, ограничившись одним днем протестов.



