3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Париж зачищают от мигрантов перед Олимпиадой
До Олимпийских игр во Франции осталось 10 дней, и власти в срочном порядке убирают мигрантов с улиц Парижа. Правильно, ведь свалки, палатки бездомных и крысы портят вид.
Социальные службы и полиция сажают мигрантов в автобусы, чтобы перевезти их в пригород или другие регионы. По сообщениям местных СМИ, с апреля 2023 года более 5 тыс. беженцев были переселены из Парижа в другие регионы Франции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов