Париж зачищают от мигрантов перед Олимпиадой

До Олимпийских игр во Франции осталось 10 дней, и власти в срочном порядке убирают мигрантов с улиц Парижа. Правильно, ведь свалки, палатки бездомных и крысы портят вид.

Социальные службы и полиция сажают мигрантов в автобусы, чтобы перевезти их в пригород или другие регионы. По сообщениям местных СМИ, с апреля 2023 года более 5 тыс. беженцев были переселены из Парижа в другие регионы Франции.