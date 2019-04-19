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Парижская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Следователи по-прежнему считают, что возгорание произошло случайно, из-за короткого замыкания. Допросы и рабочих, и сотрудников собора продолжаются.

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