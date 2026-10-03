Парламент Испании не поддержал жилищную реформу

Парламент Испании отклонил два закона, которые должны были решить жилищный вопрос миллионов испанцев. Документы были разработаны правительством для защиты граждан от принудительных выселений и искусственного завышения цен на аренду со стороны крупных инвестфондов.

Жилищный кризис спровоцировал волну народного гнева. В Испании прошли массовые протесты. Также в Мадриде на центральной площади протестующие разбили лагерь из более чем 500 палаток. Последней каплей, как отмечают протестующие, стало резонансное выселение 87-летней пенсионерки из арендной квартиры. Цены взлетели до такой степени, что ее пенсии элементарно не хватало, чтобы покрыть новую стоимость жилья.

Отметим, за последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне резко выросли. Статистика на рынке недвижимости пугающая: спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тыс. объектов.