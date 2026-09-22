Парламент Литвы сделал первый шаг к ядерной эскалации в регионе: Сейм балтийской республики одобрил отказ от конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Далее инициативу рассмотрят профильные комитеты.

Планируется, что из основного закона страны будет полностью вычеркнута 137-я статья. Именно она до сих пор юридически запрещала появление на литовской территории оружия массового поражения.

Официальный Вильнюс фактически расписывается в готовности превратить свою страну в ядерный плацдарм Пентагона и Североатлантического альянса (НАТО).

Подобные шаги окончательно разрушают остатки архитектуры безопасности у рубежей Союзного государства и выводят уровень военной угрозы на новый, критический уровень, предупреждают эксперты.