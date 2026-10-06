Очередной шаг Вильнюса к ядерной эскалации в регионе. Парламент Литвы в ходе первого из двух необходимых голосований выступил за снятие запрета на ядерное оружие. В планах - вычеркнуть из основного закона страны 137-ю статью. Именно она до сих пор юридически запрещала появление на литовской территории оружия массового поражения.

Официальный Вильнюс фактически расписывается в готовности превратить республику в передовой ядерный форпост Североатлантического альянса.

Заключительный этап голосования, после которого реформа конституции окончательно вступит в юридическую силу, спикер Сейма назначил на 12 января.

Подобные шаги окончательно разрушают остатки архитектуры безопасности у рубежей Союзного государства и выводят военную угрозу на новый, критический уровень, предупреждают эксперты.