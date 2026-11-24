79 депутатов - за, 71 - против. Парламент Словакии одобрил изменения в избирательном законодательстве, которые предусматривают отмену голосования по почте для граждан, проживающих за рубежом.

Вместо почтового голосования словаки за границей смогут осуществлять свой выбор только лично - в дипломатических представительствах или на специально организованных избирательных участках. Новые правила также распространятся на президентские выборы.

Власти уверены, что новая система позволит лучше обеспечить тайну голосования и снизить риск манипуляций.