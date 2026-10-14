Будапешт продолжает прогибаться под Брюссель с его крайне сомнительными семейными ценностями.

Парламент Венгрии отменил закон, который запрещал пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Прежние нормы, принятые в эпоху Орбана, накладывали строгий запрет на любое изображение гомосексуальности или смены пола в материалах, доступных лицам младше 18 лет.

Кардинальный перелом в государственной политике Будапешта произошел после того, как парламентское большинство в 2/3 мест перешло к оппозиционной партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.

Новые власти полностью ликвидировали ограничения, затрагивавшие сферы образования, медиа и свободы собраний, фактически выполнив ключевые многолетние требования ЕС по насаждению повестки меньшинств.