Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования

Ни один из парламентариев во время спецзаседания не проголосовал за, 11 человек воздержались и один выступил против. Ранее Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера, он напомнил, что цель этого шага - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу. Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении пройдет 1 ноября.