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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром
За его назначение проголосовал 1 человек, против 3, еще 75 парламентариев воздержались.
Согласно сценарию голосования, Пашинян не избирается премьером дважды, после чего парламент распускается, что позволяет провести внеочередные выборы. Второй этап голосования пройдет 10 мая.
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