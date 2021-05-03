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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

За его назначение проголосовал 1 человек, против 3, еще 75 парламентариев воздержались.

Согласно сценарию голосования, Пашинян не избирается премьером дважды, после чего парламент распускается, что позволяет провести внеочередные выборы. Второй этап голосования пройдет 10 мая.

Никол Пашинян ушел в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов

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