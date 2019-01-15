Парламент Британии голосует по Брекситу

Внимание всего мира приковано к Великобритании. Менее чем через час станет ясно, выйдет ли Соединенное Королевство из ЕС с соглашением или же по сценарию жесткого Брексита. В 22:00 по минскому времени в Лондоне стартует голосование палаты общин. Напомним, договор о выходе из Евросоюза объемом почти в 600 страниц премьер-министру удалось заключить с Брюсселем еще в ноябре прошлого года. Впрочем, сделка не получила одобрения многих британских политиков. По их мнению, документ содержит ряд слабых сторон и не защищает интересы государства. Терезе Мэй даже пришлось перенести голосование по соглашению, которое должно было состояться в декабре прошлого года. Премьер организовала ряд дебатов, в ходе которых пыталась переубедить парламентариев.

О том, что голосование может завершиться неугодным образом для Терезы Мэй, говорит и тот факт, что накануне палата лордов большинством голосов не поддержала вариант выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня члены парламента поддержат соглашение, то королевство покинет ЕС по плану - 29 марта. Если ответ депутатов станет отрицательным, то Тереза Мэй уйдет в отставку, а страна столкнется с серьезными политическими и экономическими испытаниями. На фоне нарастающего волнения возле здания парламента в Лондоне появилась скульптура хозяйки Даунинг-стрит из папье-маше. Мэй со спасательным кругом в руках стоит на носу корабля, который несется на огромный айсберг.