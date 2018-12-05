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Парламент Британии потерял доверие к Терезе Мэй накануне голосования по Brexit
Парламент Британии совсем потерял доверие к Терезе Мэй фактически накануне голосования по Brexit, которое состоится 11 декабря. Члены нижней палаты выступили за расследование вопроса о неуважении Кабинета министров к законодательному органу. Инициатором голосования стала оппозиционная Лейбористская партия. Идею поддержали 311 депутатов против 293.
Причиной разбирательства стал отказ британского правительства предоставить парламентариям подробный отчет последствий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
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