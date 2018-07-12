Парламент Чехии утвердил новое правительство

За доверие премьер-министру Андрею Бабишу проголосовали 105 депутатов из 196 - это представители правящей коалиции из движения и социал-демократы. Дебаты длились почти 16 часов, голосование завершилось лишь к часу ночи. Напомним, Бабиш выиграл выборы в октябре, но новый кабмин, сформированный в январе, вотум доверия не получил.