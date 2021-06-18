Парламент Чехии вписал в Основной закон "право на самооборону при помощи оружия"

Согласно тексту поправки, теперь "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с применением оружия, гарантируется на условиях, предусмотренных законом". Основанием для изменений в законодательстве послужила петиция местных жителей. Документ собрал более 100 тысяч подписей.