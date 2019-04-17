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Парламент Египта проголосовал за поправки в Конституцию

Парламент Египта проголосовал за поправки в Конституцию, которые продлевают президентские полномочия. Если они будут одобрены через неделю на общенародном референдуме, то глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, чей президентский срок будет расширен с 4 до 6 лет, сможет оставаться на своем посту до 2030 года. Поправки также предполагают создание верхней палаты парламента. Кроме того, лидер Египта получит право назначать себе заместителей.

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