Парламент Франции одобрил тюремное наказание за нанесение вреда экологии

Нижняя палата французского парламента приняла пакет экологических законов: теперь их должен одобрить в июне сенат. Если это произойдет, Пятая республика получит фактически один из самых суровых природоохранных кодексов на планете. Станет уголовным преступлением так называемый экоцид - то есть, намеренное нанесение экологического ущерба. За это будут наказывать штрафом до 4 с половиной миллионов евро или тюремным сроком до 10 лет. Будет запрещена часть внутренних авиаперелетов в тех случаях, когда тот же путь на поезде занимает не более двух с половиной часов. Кстати, на днях ЕС заявил о создании к 2050 году экономики, в которой не будет места сжиганию углеводородов.