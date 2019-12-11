Парламент Франции поднял пенсионный возраст с 62 до 64 лет

Решение принято в рамках нашумевшей пенсионной реформы. Ее суть - побороть рост дефицита в пенсионной системе, который, по прогнозам, к 2025 году превысит 7 миллиардов евро. Французские власти пошли на увеличение пенсионного возраста несмотря на массовые забастовки, которые продолжаются в регионе уже неделю. Протесты активистов в крупных городах страны провоцируют транспортный коллапс. Демонстрации нередко завершаются погромами и столкновениями с полицией. Стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ и водометы.