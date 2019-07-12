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Парламент Франции принял законопроект о налогообложении техногигантов

Документ напрямую затрагивает такие американские корпорации, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Ожидается, что цифровой налог принесет в казну страны 400 миллионов евро. Подобный закон могут ввести и в других странах ЕС, тогда казна сообщества пополнится на 5 миллиардов евро в год. При этом эксперты говорят о риске ухудшения отношений между Вашингтоном и ЕС.

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