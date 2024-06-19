Парламент Германии проголосовал за декриминализацию хранения детского порно

Сайты, позиционирующие себя как антифейковые, пишут, что это манипуляция. И объясняют, что бундестаг лишь снизил минимальные сроки наказания за преступления, связанные с детской порнографией, с 1 года до 3 месяцев. Смотрите не перепутайте. А из-за чего? Очень участились случаи, когда детское порно просто ищут и хранят. За распространение там тоже уменьшили до 6 месяцев. Вот такая логика.