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Парламент Германии проголосовал за декриминализацию хранения детского порно
В Германии принимаются очень странные решения. Парламент страны проголосовал за декриминализацию хранения детского порно. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".
Сайты, позиционирующие себя как антифейковые, пишут, что это манипуляция. И объясняют, что бундестаг лишь снизил минимальные сроки наказания за преступления, связанные с детской порнографией, с 1 года до 3 месяцев. Смотрите не перепутайте. А из-за чего? Очень участились случаи, когда детское порно просто ищут и хранят. За распространение там тоже уменьшили до 6 месяцев. Вот такая логика.
А жители немецкого города Лимбург-ан-дер-Лан на референдуме 9 июня решили полностью истребить голубей. 53 % - за. Какое-то прямо "окончательное решение голубиного вопроса".
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