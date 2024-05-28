Кстати, на родине Зурабишвили (во Франции) закон об иноагентах действует, но там по этому поводу не протестуют даже "желтые жилеты". Но возле здания грузинского парламента сегодня собрались протестующие с флагами США и Евросоюза наперевес.

Кстати, закон об иноагентах работает и в США, причем с 1938 года. О своих свободах там пекутся, но для других используют его как тему для раскачки протестов. Грузины вроде бы справляются. И правительство, и большинство в парламенте желают пресечь незаконную деятельность западных НПО и НКО.