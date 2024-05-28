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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент страны сегодня преодолел вето, которое наложила на документ президент Зурабишвили. Народные избранники ясно продемонстрировали справедливое отношение к президенту с французским паспортом.
Кстати, на родине Зурабишвили (во Франции) закон об иноагентах действует, но там по этому поводу не протестуют даже "желтые жилеты". Но возле здания грузинского парламента сегодня собрались протестующие с флагами США и Евросоюза наперевес.
Кстати, закон об иноагентах работает и в США, причем с 1938 года. О своих свободах там пекутся, но для других используют его как тему для раскачки протестов. Грузины вроде бы справляются. И правительство, и большинство в парламенте желают пресечь незаконную деятельность западных НПО и НКО.
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