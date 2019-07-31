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Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мгновенные разводы

Развод по-арабски больше не работает. Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мгновенные разводы. Речь идет о мусульманской практике, когда мужчине для расторжения брака достаточно трижды произнести по-арабски слово "развод". В Индии такой способ стал слишком популярен. Известны даже случаи, когда мужья уведомляли жен о разводе в смс-сообщениях. Нарушителям закона будет грозить тюремный срок до трех лет.

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