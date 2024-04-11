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Парламент Казахстана принял закон о пожизненном лишении свободы за педофилию
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, которые предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы за педофилию и убийство детей. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.
Как говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, пожизненное лишение свободы за указанные преступления устанавливается "путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса".
Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ранее за эти преступления была предусмотрена административная ответственность.
Поправки в законодательство также предполагают уголовную ответственность за доведение до самоубийства с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Вводится и административная ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете.
После принятия парламентом поправки в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей поступят на подпись президенту Казахстана.
Фото: pixabay.com
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