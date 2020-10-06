Парламент Кыргызстана собирается на экстренное заседание

Парламент Кыргызстана в эти минуты собирается на экстренное заседание. В стране не прекращаются акции протеста после прошедших парламентских выборов. С обеспокоенностью за развитием событий следят в ОДКБ. Там также отметили, что Бишкек не обращался в организацию за помощью в связи с происходящим в стране. Ранее стало известно, что после массовых беспорядков в Бишкеке и штурма правительственных зданий ЦИК Кыргызстана отменил результаты парламентских выборов. Жесткие столкновения продолжались всю ночь.