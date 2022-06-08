Парламент Латвии рассмотрел законопроект о наказании за распространение запрещенных телеканалов

Латвия на запрете российских телепрограмм не остановилась: накануне парламент страны рассмотрел законопроект о наказании за распространение запрещенных телеканалов. Это преступление предполагается в первый раз наказывать штрафом до 700 евро с физлица и 14 тысяч с юридического. Причем, "распространением" будет считаться даже публикация программы каналов в СМИ или просто оставленное, например, на журнальном столике в холле гостиницы расписание телепередач.



Депутаты объясняют суровость законопроекта так: информация о расписании запретных программ отбирает читателя у других изданий и провоцирует гражданина нарушить закон.