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Парламент Латвии рассмотрел законопроект о наказании за распространение запрещенных телеканалов

Латвия на запрете российских телепрограмм не остановилась: накануне парламент страны рассмотрел законопроект о наказании за распространение запрещенных телеканалов. Это преступление предполагается в первый раз наказывать штрафом до 700 евро с физлица и 14 тысяч с юридического. Причем, "распространением" будет считаться даже публикация программы каналов в СМИ или просто оставленное, например, на журнальном столике в холле гостиницы расписание телепередач.

Депутаты объясняют суровость законопроекта так: информация о расписании запретных программ отбирает читателя у других изданий и провоцирует гражданина нарушить закон.

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