Парламент Македонии одобрил переименование страны на Республику Северная Македония

Изменения поддержали 81 депутат из 120. Теперь договор предстоит утвердить греческому парламенту, тогда перед Македонией откроется долгожданный путь в ЕС и НАТО.

Напомним, споры вокруг названия республики ведутся не один десяток лет. Дело в том, что в Греции есть историческая область с таким же названием - Македония. Эти разногласия главная причина, по которой Афины блокировали вступление Скопье в Евросоюз и Североатлантический альянс.