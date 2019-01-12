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Парламент Македонии одобрил переименование страны на Республику Северная Македония

Изменения поддержали 81 депутат из 120. Теперь договор предстоит утвердить греческому парламенту, тогда перед Македонией откроется долгожданный путь в ЕС и НАТО.
Напомним, споры вокруг названия республики ведутся не один десяток лет. Дело в том, что в Греции есть историческая область с таким же названием - Македония. Эти разногласия главная причина, по которой Афины блокировали вступление Скопье в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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