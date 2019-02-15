Парламент отклонил все новые поправки к документу по выходу Великобритании из ЕС

Брексит стоит на месте. Парламент отклонил все новые поправки к документу по выходу из ЕС. По его условиям, британский парламент должен был провести новое голосование по одобрению сделки между Лондоном и Брюсселем до 27 февраля. Депутаты также не поддержали перенос сроков выхода из ЕС на три месяца.