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Парламент отклонил все новые поправки к документу по выходу Великобритании из ЕС

Брексит стоит на месте. Парламент отклонил все новые поправки к документу по выходу из ЕС. По его условиям, британский парламент должен был провести новое голосование по одобрению сделки между Лондоном и Брюсселем до 27 февраля. Депутаты также не поддержали перенос сроков выхода из ЕС на три месяца.

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