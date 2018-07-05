Борьба с коррупцией да наоборот. Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс. Основная касается "частичной декриминализации преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением". Именно за такое преступление на прошлой неделе получил три с половиной года тюрьмы лидер правящей Социал-демократической партии. Люди тысячами выходят на улицы. Возмущение выражают иностранные дипломаты. Более того, раскритиковал смягчающие изменения и президент Румынии Клаус Йоханнис. Он намерен обратиться в Конституционный суд.