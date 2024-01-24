Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Теперь соответствующий указ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган. Единственной страной, не одобрившей членство Стокгольма в альянсе, остается Венгрия. Швеция смогла выполнить главное требование Турции - снятие оружейного эмбарго в отношении Анкары. Тем не менее противостояние Будапешта и Стокгольма носит не экономический, а политический характер, и говорить о скором членстве в Североатлантическом альянсе последнего довольно опрометчиво.