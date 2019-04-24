Парламент Украины может сократить полномочия президента

В Киеве депутаты Верховной рады уже завтра могут проголосовать за закон "О президенте Украины".

В нем предполагается свести к минимуму полномочия главы государства. В частности, впервые в истории Украины президент не сможет самостоятельно вносить в парламент кандидатуры министра обороны и иностранных дел. Их сначала должна будет утвердить коалиция депутатских фракций. О необходимости принятия такого закона говорят многие представители руководства парламента. Среди них спикер Андрей Парубий и два его зама. Предполагается, что законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" будет завтра рассмотрен Радой.