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Парламент Великобритании одобрил ещё одну просьбу об отсрочке у Евросоюза
Теперь Тереза Мэй должна добиваться дальнейшей отсрочки Брексита во избежание выхода без заключения соглашения. Решение было принято с перевесом всего в один голос - 313 парламентариев проголосовали за, 312 - против. Найти выход из ситуации накануне попытались Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Подробности встречи на Даунинг стрит не сообщаются, но план дальнейшей работы по Брекситу согласован.
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