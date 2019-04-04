Парламент Великобритании одобрил ещё одну просьбу об отсрочке у Евросоюза

Теперь Тереза Мэй должна добиваться дальнейшей отсрочки Брексита во избежание выхода без заключения соглашения. Решение было принято с перевесом всего в один голос - 313 парламентариев проголосовали за, 312 - против. Найти выход из ситуации накануне попытались Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Подробности встречи на Даунинг стрит не сообщаются, но план дальнейшей работы по Брекситу согласован.