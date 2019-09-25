ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Парламент Великобритании возобновил свою работу после вынужденного перерыва

Он должен был длиться до 14 октября, но накануне Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение Бориса Джонсона о пророгации. О поражении правительства в суде заявил генеральный прокурор Англии. Эксперты говорят о крупнейшем проигрыше Джонсона на пути к Брекситу. Ведь пророгация задумывалась, чтобы без помех выйти из ЕС 31 октября. Напомним, ранее Борис Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН и вернулся в Лондон. Не исключено, что сегодня парламент может вынести премьеру вотум недоверия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все