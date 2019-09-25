Парламент Великобритании возобновил свою работу после вынужденного перерыва

Он должен был длиться до 14 октября, но накануне Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение Бориса Джонсона о пророгации. О поражении правительства в суде заявил генеральный прокурор Англии. Эксперты говорят о крупнейшем проигрыше Джонсона на пути к Брекситу. Ведь пророгация задумывалась, чтобы без помех выйти из ЕС 31 октября. Напомним, ранее Борис Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН и вернулся в Лондон. Не исключено, что сегодня парламент может вынести премьеру вотум недоверия.