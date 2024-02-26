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Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока

Парламент Венгрии избрал нового главу государства. Им стал Тамаш Шуйок, который в последнее время являлся председателем Конституционного суда, сообщает БЕЛТА

Шуйок сменит на посту президента Каталин Новак, которая ушла в отставку из-за скандала, связанного с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

Избрание нового главы государства состоялось в первый день весенней сессии. Кандидатура 67-летнего Тамаша Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов. Во время голосования все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.

Фото: БЕЛТА

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