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Парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО только в 2023 году
Как тут не вспомнить про НАТО, которое сейчас целенаправленно уничтожает Украину, накапливает технику на наших рубежах, активно расширяется на Восток, но на каждом углу кричит, что альянс сугубо "оборонительный" и не несет никакой угрозы. Все это ложь, доказанная десятилетиями. Венгрия сможет одобрить принятие Хельсинки и Стокгольма в НАТО уже в следующем году. Как заявил Виктор Орбан, депутаты рассмотрят ратификацию в ходе первого заседания. Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
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