Как тут не вспомнить про НАТО, которое сейчас целенаправленно уничтожает Украину, накапливает технику на наших рубежах, активно расширяется на Восток, но на каждом углу кричит, что альянс сугубо "оборонительный" и не несет никакой угрозы. Все это ложь, доказанная десятилетиями. Венгрия сможет одобрить принятие Хельсинки и Стокгольма в НАТО уже в следующем году. Как заявил Виктор Орбан, депутаты рассмотрят ратификацию в ходе первого заседания. Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.