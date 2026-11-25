Массовые протесты, охватившие Францию, Бельгию, Нидерланды и Литву, стали серьезным вызовом для европейских властей.

Во Франции только за последние выходные на улицы вышли около 150 тыс. человек, для разгона которых было задействовано 70 тыс. силовиков. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко отметил, что происходящее свидетельствует о системном кризисе в Европе.

Эксперт разделил проблему на две составляющие - экономическую и политическую. "Вводя санкции против Беларуси и Российской Федерации, европейцы, конечно же, ставили целью вызвать такие же протесты в этих государствах за счет уменьшения налоговых поступлений и падения экономического роста. Не случилось, а вот у них случилось", - констатировал парламентарий.

По его словам, сокращение социальных выплат, просчеты в расходах бюджета, отрыв политических элит от нужд народа и желание удержаться у власти любой ценой, в том числе за счет спонсирования войны в Украине, стали главными причинами недовольства.

Системный кризис вместо локальных протестов

Валентин Семеняко подчеркнул, что если раньше протесты носили локальный характер, то сегодня они захлестывают практически все государства Европы. "Этот системный кризис происходит из-за того, что народные настроения не учитываются как национальными правительствами, так и в целом руководством Евросоюза", - отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что людей в европейских странах пытаются обмануть, убеждая в необходимости кредитов для подготовки к войне с Россией, хотя государства ЕС и так закредитованы. "Самая главная проблема заключается в том, что в обществе потребления вот это потребление становится целью жизни. И когда снижается возможность покупки, каких-то трат, удовлетворения своих потребностей, появляется возмущение", - пояснил депутат.

Принцип домино и рост национализма

Особую тревогу вызывает то, что протесты перестают быть локальными и выходят за рамки ответственности. Во Франции школьники блокируют школы, их поддерживают отдельные политические силы, что говорит о стремлении повлиять на курс власти и даже поменять его.

В Германии ситуация осложняется снижением рейтинга канцлера Мерца. На фоне этого он заявил, что при отсутствии очередной помощи Украине Германия может заблокировать бюджет Евросоюза на следующие семь лет.

Валентин Семеняко назвал это проявлением безответственности и сигналом протестующим, что силовыми методами можно воздействовать на власть. "Идет такой принцип домино", - подчеркнул он.

На фоне экономических трудностей усиливаются национальные настроения, в том числе в Германии, где растет поддержка "Альтернативы для Германии". Люди задаются вопросом, зачем финансировать внешние проекты, если внутри страны не решаются коммунальные и социальные проблемы.

Депутат провел различие между патриотами и националистами: "Патриоты любят свой народ, националисты ненавидят другие нации". По его оценке, подобные тенденции, усиливающиеся в Италии, Германии, Польше и других странах, способны спровоцировать центробежные силы внутри Евросоюза.

"Всегда, когда возникают какие-то проблемы на уровне государства, в конфедерациях возникают эти центробежные явления. И это очень такой плохой сигнал для Евросоюза", - заключил депутат.