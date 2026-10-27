Парламентские выборы пройдут в Израиле

27 октября в Израиле стартуют выборы в парламент. Результаты выборов определят не только направление развития внутренней политики страны, но и судьбу Ближнего Востока в целом.

Партия нынешнего премьер-министра Нетаньяху практически не имеет шансов получить в Кнессете большинство, даже опираясь на союзников. Также обстоят дела у его противников, которых возглавляет Гади Айзенкот.

Для Израиля смена лидера будет означать отказ от нынешней ястребиной и ультранационалистической политики. Для Нетаньяху как премьера войны может стать спасением возобновление конфликта с Ираном. Так или иначе, выборы решают во многом не только судьбу страны, но и региона в целом.