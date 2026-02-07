Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва - всему виной снегопад

Из-за сильных снегопадов парламентские выборы в Японии под угрозой срыва. На них могут просто не дойти. Снежный покров в отдельных районах превышает 2 метра. Число жертв стихии составило 45 человек, еще 540 пострадали. Большинство погибших - пожилые люди, умершие от переутомления при расчистке снега, падений с крыш или сердечных приступов. Под тяжестью снега рушатся целые дома.