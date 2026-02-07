3.73 BYN
Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва - всему виной снегопад
Автор:Редакция news.by
Из-за сильных снегопадов парламентские выборы в Японии под угрозой срыва. На них могут просто не дойти. Снежный покров в отдельных районах превышает 2 метра. Число жертв стихии составило 45 человек, еще 540 пострадали. Большинство погибших - пожилые люди, умершие от переутомления при расчистке снега, падений с крыш или сердечных приступов. Под тяжестью снега рушатся целые дома.
Власти не справляются с расчисткой: огромные пробки на дорогах, школы закрыты по несколько дней. При этом непогода утихать не собирается: снегопады продолжатся и завтра, в день выборов в ключевую нижнюю палату парламента.