Парламентские выборы проходят в Польше

Сегодня в Польше проходят парламентские выборы, совмещенные с референдумом. Социологи свидетельствуют, что ситуация остается по-прежнему непредсказуемой. Хотя правящая партия "ПиС" лидирует в опросах, набирая более 30 процентов голосов, ближайшие соперники отстают от нее незначительно. 27-30 процентов набирает "Гражданская платформа", от 15 до 20 - движение "Конфедерация".