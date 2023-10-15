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Парламентские выборы проходят в Польше

Сегодня в Польше проходят парламентские выборы, совмещенные с референдумом. Социологи свидетельствуют, что ситуация остается по-прежнему непредсказуемой. Хотя правящая партия "ПиС" лидирует в опросах, набирая более 30 процентов голосов, ближайшие соперники отстают от нее незначительно. 27-30 процентов набирает "Гражданская платформа", от 15 до 20 - движение "Конфедерация".

Таким образом, независимо от результатов голосования, "ПиС" придется вести непростые переговоры о создании коалиции. Министерские портфели получат противники Дуды и Моравецкого, в силу чего Польше не избежать серьезных политических перемен. Правда, каких, предсказать сложно.

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