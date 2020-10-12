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Парламентские выборы прошли в Литве
В Литве накануне состоялись выборы в Сейм. Граждане страны выбирали депутатов парламента. По предварительным результатам, после подсчета 85 % бюллетеней, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". У них около 23 % голосов. Правящий Союз крестьян и зеленых Литвы пока набирает около 18 %. 25 октября пройдет второй тур выборов в одномандатных округах. Литовская полиция ранее сообщала, что получила 70 сообщений о возможных нарушениях на выборах - начато одно расследование. Неправительственная организация "Белые перчатки" заявляет, что на каждом третьем избирательном участке наблюдались нарушения во время голосования.
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