Парламентские выборы сегодня проходят в Швеции

Эксперты считают главной интригой результат, который покажет право-популистская партия "Шведские демократы". Сейчас у них 49 мест из 349. Четыре года назад они заметно увеличили свое представительство. От результатов нынешних выборов зависит, кто станет премьер-министром скандинавского королевства и каким будет новое правительство. "Шведские демократы" выступают за отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма и сокращение потока мигрантов.