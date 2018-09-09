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Парламентские выборы сегодня проходят в Швеции

Эксперты считают главной интригой результат, который покажет право-популистская партия "Шведские демократы". Сейчас у них 49 мест из 349. Четыре года назад они заметно увеличили свое представительство. От результатов нынешних выборов зависит, кто станет премьер-министром скандинавского королевства и каким будет новое правительство. "Шведские демократы" выступают за отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма и сокращение потока мигрантов.

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