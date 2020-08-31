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Парламентские выборы состоялись в Черногории
Судьбоносные парламентские выборы прошли в Черногории. За победу боролись две противоборствующие силы: демократические социалисты президента Мило Джукановича и оппоненты власти "За будущее Черногории". Противники действующего лидера ориентированы на союз с Сербией и более тесные отношения с Россией. Джуканович придерживается жестко прозападной позиции. Обе стороны объявили о своей победе: они набрали приблизительно равное количество голосов - около 35 %. Таким образом, вопрос о доминировании в парламенте будет решаться путем поиска союзников из числа малых партий. Конфликт может быть острым. Уже, в частности, сообщают о том, что автомобиль врезался в толпу противников черногорского лидера и есть пострадавшие. Джуканович является лидером Черногории уже 29 лет, он занимал посты премьера, главы парламента и президента.
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