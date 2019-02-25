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Парламентские выборы состоялись в Молдове
ЦИК страны подсчитывает последние голоса с избирательных участков. После обработки 90 процентов протоколов лидирует Партия социалистов во главе с президентом страны Игорем Додоном. За ними следуют демократы. К слову, явка на выборы была низкой - около 50 процентов.
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