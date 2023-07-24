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Парламентские выборы в Испании спровоцировали политический кризис
Парламентские выборы в Испании могут стать причиной затяжного политического кризиса. Вопреки всем предварительным прогнозам, правые из Народной партии не получили абсолютного большинства: у них лишь 136 мандатов. Социалисты проиграли совсем чуть-чуть и проведут в парламент 122 депутата. Собрать коалицию, которая способна будет создать правительство, ни одна из партий-лидеров не сможет. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев Испанию наверняка ждет политическая турбулентность и, скорее всего, - осенние перевыборы.
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