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Парламентские выборы в Испании спровоцировали политический кризис

Парламентские выборы в Испании могут стать причиной затяжного политического кризиса. Вопреки всем предварительным прогнозам, правые из Народной партии не получили абсолютного большинства: у них лишь 136 мандатов. Социалисты проиграли совсем чуть-чуть и проведут в парламент 122 депутата. Собрать коалицию, которая способна будет создать правительство, ни одна из партий-лидеров не сможет. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев Испанию наверняка ждет политическая турбулентность и, скорее всего, - осенние перевыборы.

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