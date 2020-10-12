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Парламентские выборы в Литве: на каждом третьем участке есть нарушения
ВЛитве подводят итоги первого тура парламентских выборов. Победу одерживаетоппозиционная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".Явка избирателей составила чуть более 47 %. Эксперты пеняют на эпидемиюкоронавируса, которая отпугнула часть избирателей. А организация независимыхнаблюдателей "Белые перчатки" заявляет, что на каждом третьемизбирательном участке имели место нарушения. Помимо неправильно опломбированныхили незапечатанных урн для голосования, замечены отсутствие проверки документов, удостоверяющихличность, нарушение тайны голосования - избиратели заходили в кабину не поодному, кое-где члены избирательных комиссий пытались советовать избирателям,за кого голосовать. А в дни досрочного голосования избирателям предлагали от 5до 10 евро за голос. Сведения направлены для разбирательств в полицию.
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