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Парламентские выборы в России: единый день голосования
14 партий, высокая конкуренция, более 50 тысяч камер видеонаблюдения. В России проходят выборы депутатов в Госдуму. Впервые на голосование отведено 3 дня. Такой формат выбран в связи с эпидбезопасностью. В этом году очень высокая конкуренция: на одно место в Госдуму претендуют 13 кандидатов. Самый большой список от партий "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия - за правду". В этом году на выборы не приехали наблюдатели от ОБСЕ, но и без иностранного надсмотра ЦИК России организует процесс волеизъявления максимально прозрачным (бюллетени по окончании каждого дня будут помещать в сейф-пакеты, которые будут находиться под видеонаблюдением). В семи регионах России можно сделать свой выбор в онлайн-формате. Досрочно на этих выборах уже проголосовали около 150 тысяч россиян.
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