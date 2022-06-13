Парламентские выборы во Франции: Макрон в опасности

Парламентские выборы во Франции, первый тур которых прошел в воскресенье, могут радикально переменить политический ландшафт страны. Пока с небольшим преимуществом лидирует блок президента Макрона, который набрал четверть голосов. Левые - Жан-Люка Меланшона - отстают на считанные доли процента, третьими - с 19 процентами - идут правые во главе с Марин ле Пен.

Все решит второй тур. Движение, которое наберет простое большинство голосов, будет контролировать парламент. На 577 мандатов во французском Национальном собрании претендуют 6 тысяч кандидатов. Если блок левых партий одержит все-таки победу, либеральную экономическую программу Макрона можно сдавать в утиль. Меланшон и его соратники требуют снижения пенсионного возраста на два года, а также увеличения минимальной заработной платы. В ближайшую неделю между левыми и Макроном будут вестись в информационной сфере ожесточенные и поистине судьбоносные сражения - если во Франции появятся правительство и премьер, контролируемые левыми, недавно переизбранный Макрон рискует превратиться в хромую утку уже в начале своей президентской каденции.

