Состоялся телефонный разговор Виктора Гулевича с Валерием Залужным

Правительство Испании все еще считает, что ситуацию вокруг Украины нужно урегулировать дипломатическим путем. Об этом заявила министр обороны страны. Тем временем парламенты самопровозглашенных ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. А украинская делегация в контактной группе сообщила, что проведет консультации с ОБСЕ и странами "нормандской четверки" о формате переговоров по урегулированию.