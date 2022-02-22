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Состоялся телефонный разговор Виктора Гулевича с Валерием Залужным

Правительство Испании все еще считает, что ситуацию вокруг Украины нужно урегулировать дипломатическим путем. Об этом заявила министр обороны страны. Тем временем парламенты самопровозглашенных ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. А украинская делегация в контактной группе сообщила, что проведет консультации с ОБСЕ и странами "нормандской четверки" о формате переговоров по урегулированию.


Телефонный разговор главы Генштаба ВС Беларуси с главой ВС Украины

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Также сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктора Гулевича с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В ходе разговора стороны обсудили складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе.

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