Партии Германии обсуждают выход страны из ЕС

"ФРГ выйдет из Евросоюза", - об этом заявила немецкая партия "Альтернатива для Германии". Политическое объединение представило программу перед выборами в бундестаг, где главным пунктом стало требование покинуть ЕС. В соцсетях массово распространяется хештег #Dexit по аналогии с британским Brexit. Такие мысли критикуют немало европейских политиков. В качестве довода эксперты говорят, что выход ФРГ из Евросоюза стал бы концом ЕС и собственно внутреннего рынка Германии.