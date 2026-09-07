Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" одерживает историческую победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Согласно данным избирательной комиссии, АдГ набрала 43,8 % голосов, завоевав 39 из 83 мандатов в региональном парламенте. Этот результат фактически уничтожает позиции правящей коалиции.

Христианско-демократический союз канцлера Мерца потерпел поражение, заняв лишь 2-е место с 17 %. Вторым триумфатором гонки стал "Союз Сары Вагенкнехт", набравший 5,3 %. Партия получила так называемую "золотую акцию" - именно от ее пяти депутатов теперь зависит формирование правительства. В отличие от системных партий, команда Вагенкнехт уже заявила о готовности к переговорам с АдГ.

Высокий уровень поддержки правых обусловлен их жесткой предвыборной программой, направленной против курса Берлина. Лидер местной ячейки "Альтернативы" Ульрих Зигмунд шел на выборы с требованиями немедленной отмены антироссийских санкций, прекращения поставок оружия Киеву, лишения украинцев статуса беженцев и возвращения в школы изучения русского языка.