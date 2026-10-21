Партия "Альтернатива для Германии" предлагает лишить Евросоюз власти

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" готовит сокрушительный удар по основам Евросоюза. По информации Politico, 21 октября ее лидер Алис Вайдель представит в Европарламенте программу масштабного демонтажа наднациональных структур Брюсселя.

АдГ требует ликвидировать напрямую избираемый Европарламент, сократить функции Еврокомиссии и закрепить за Берлином право вето на любые общеевропейские решения.

Политическим импульсом для этого демарша стали недавние оглушительные победы правых на земельных выборах.

Издание отмечает, немецкая инициатива ложится в рамки глобального бунта европейских столиц. На прошлой неделе похожую линию озвучила и Марин Ле Пен, пообещав в случае прихода к власти во Франции вдвое урезать взносы Парижа в союзный бюджет и превратить Еврокомиссию в обслуживающий орган.

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